Verona: caldo e afa, si va verso un ferragosto bollente.

Caldo e afa, si va verso un ferragosto bollente, anche se secondo le ultime previsioni meteorologiche, nella giornata di oggi mercoledì 7 agosto sono previste piogge. Queste potrebbero offrire un sollievo temporaneo dal caldo intenso di questi giorni, purtroppo di breve durata. La settimana di Ferragosto invece si prospetta come la più calda dell’anno in Veneto, con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 40°C.

Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore, indicando un “bollino verde” per le giornate del 7 e 8 agosto a Verona. Nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2024, Verona sarà interessata da un’ondata di calore. Le temperature previste raggiungeranno i 33°C alle ore 14 e la temperatura massima percepita sarà di 35°C.

Il livello di allerta per il 9 agosto è stato elevato a Livello 1, indicando condizioni meteorologiche che possono precedere un livello di allerta più alto. Questo livello non richiede misure immediate, ma suggerisce di prestare attenzione a possibili condizioni di disagio, come indicato sul sito ufficiale del ministero.