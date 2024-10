Nuova piazzetta in centro a Verona, è polemica: la vicesindaca se ne va.

Nuova piazzetta in centro a Verona, è polemica: la vicesindaca se ne va, evidenziando la “divisione” di pensiero sul progetto di riqualificazione di Bra Molinari. Stiamo parlando della zona che si trova dietro la basilica di Sant’Anastasia e il liceo Maffei. Dopo numerose discussioni, martedì 29 ottobre, la giunta comunale ha dato il via libera al piano di ristrutturazione. Ma non tutti erano allineati: la vicesindaca Barbara Bissoli, critica nei confronti dell’intervento, ha lasciato l’aula durante la votazione per non partecipare alla decisione. Sebbene l’episodio non sembri destinato a generare conseguenze politiche, ha sicuramente alimentato un clima di tensione.

L’iniziativa, promossa dall’assessore Federico Benini, punta a trasformare la piazzetta da parcheggio a luogo di aggregazione urbana. Il progetto prevede l’allargamento dell’attuale area pedonale, che sarà pavimentata in porfido, mentre il marciapiede in pietra esistente si estenderà fino all’aiuola, con l’aggiunta di un nuovo passaggio pedonale. La modifica eliminerà la corsia stradale verso il fiume Adige, portando alla rimozione di circa cinquanta posti auto, tra cui 31 stalli blu e 17 giallo-blu, oltre a cinque spazi per motocicli.

Questa riduzione dei parcheggi è in linea con l’obiettivo del Comune di limitare l’afflusso di veicoli in centro dopo l’istituzione della Ztl attiva 24 ore su 24, ma non mancano critiche di chi è preoccupato per la perdita di parcheggi.