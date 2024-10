Rivoluzione piazzetta Bra Molinari: ecco come diventa. Cambia anche la viabilità

Verona, piazzetta Bra Molinari cambia volto: ecco come diventerà.

Piazzetta Bra Molinari, quell’angolo di Verona sulla riva all’Adige, tra ponte Pietra, via Sottoriva e la basilica di Santa Anastasia, di fronte al Teatro Romano e alla Collina di Castel San Pietro, sta per cambiare volto.

Tra qualche mese, assicura palazzo Barbieri, diventerà infatti “ancora più attrattiva e vivibile” grazie a un importante intervento di riqualificazione presentato oggi in giunta dall’ assessore all’Arredo urbano Federico Benini. L’obiettivo è rendere per rendere questo scorcio della città, carico di storia, ancora più bello e fruibile da tutti.

Come si trasformerà l’area? Anzitutto verrà data unitarietà alla piazza che attualmente si presenta segmentata in aree pedonali, aree destinate a parcheggio e aiuole alberate. Di fatto l’attuale marciapiede nella tipica pietra veronese di prun verrà ampliato fino all’aiuola esistente, diventando così un unico grande spazio (la parte nuova sarà in porfido) in cui sostare o passeggiare. Anche il verde esistente sarà riqualificato e ampliato con nuove aiuole fiorite che andranno a inglobare gli alberi esistenti e che saranno dotate di sedute.

La piazza si estenderà fino all’attuale locale all’angolo con Ponte Pietra, senza tuttavia intaccare il plateatico presente sul marciapiede. Un nuovo passaggio pedonale collegherà la piazza al marciapiedi che affianca il liceo Maffei.

Le modifiche alla viabilità.

Per realizzare l’opera si rendono necessarie alcune modifiche viabilistiche. Sparisce infatti la corsia carrabile oggi utilizzata per entrare nei parcheggi di fianco al marciapiede lato Adige e con essa anche i posti auto, una cinquantina in tutto tra stalli blu (31), giallo blu (17) e per ciclomotori (5), posti che verifiche effettuate dagli uffici comunali hanno visto essere utilizzati soprattutto da visitatori e cittadini non residenti in centro storico.

Il costo dell’intervento è di 400 mila euro; dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica sarà la volta del progetto esecutivo e dell’appalto dei lavori, con l’obiettivo di cantierizzarli tra primavera e estate 2025.

“Si tratta di un importante lavoro di riqualificazione di una piazza in centro storico come da tempo non si vedeva- afferma l’assessore all’Arredo urbano Federico Benini-. I lavori cambieranno il volto di questo luogo, uno degli scorci più suggestivi grazie alla posizione e al panorama che si ammira. Un investimento importante anche dal punto di vista economico ma che riteniamo opportuno fare per dare questa piazza l’importanza che merita”.