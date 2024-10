“Spaccate e vandalismi a San Michele”: la denuncia dei consiglieri di centrodestra

Degrado a San Michele Extra, la denuncia dei consiglieri di centrodestra.

“Degrado, furti, ogni giorno un episodio di criminalità. Questo il bilancio degli ultimi due anni a San Michele Extra, dove bande di disagiati ogni sera spaventano residenti e commercianti”. E’ la denuncia dei consiglieri di centrodestra della settima Circoscrizione Simonetta Cavedini (Lista Fare), Claudio Perbellini (Lista Tosi-Forza Italia), Tommaso Savoia (Lega Salvini Premier) e Alessio Carbon (Verona Domani), in un sopralluogo con gli abitanti della zona, dopo gli ennesimi atti di vandalismo ai danni delle vetrine di un fruttivendolo e di una gelateria.

“Questa situazione non è più tollerabile – afferma Cavedini, come portavoce dei consiglieri – chiediamo da mesi una soluzione all’amministrazione comunale che ignora il problema e fa orecchie da mercante. Insistiamo per un presidio stabile del territorio da parte della forza pubblica perché a questo punto serve un controllo continuativo di questa zona, anche ad effetto di deterrenza, oltre che per infondere sicurezza e senso di protezione ai cittadini ed esercenti ormai esasperati”.