Notte di sangue a Verona: due giovani accoltellati, uno è grave

Notte di sangue a Verona: due accoltellati.

Due ragazzi sono stati accoltellati durante la notte a Verona: i fatti sono avvenuti tra piazza Arsenale e corso Cavour intorno alle 2 del mattino. Entrambe le vittime sono cittadini pakistani soccorsi poco dopo le aggressioni.

Nel primo caso, il ragazzo ha chiesto aiuto suonando i campanelli di un edificio vicino a Piazza Arsenale, dove è stato trovato con una ferita al collo. Il personale medico del 118 è intervenuto immediatamente, mentre la polizia ha iniziato a raccogliere informazioni sul posto. Poco dopo, un altro giovane è stato aggredito in corso Cavour e anche qui sono arrivate le forze dell’ordine.

La polizia sta ora cercando di capire se i due attacchi siano collegati e chi possa essere stato responsabile. Inoltre, stanno verificando quale tipo di arma sia stata utilizzata, se un coltello o un oggetto come una bottiglia. Le indagini sono in corso per far luce su quanto accaduto.