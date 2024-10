Uniti per la vita: Massimo e Anna donano prima di andare all’altare.

Uniti per la vita Massimo e Anna donano prima di andare all’altare: ecco l’originale gesto di due donatori della sezione Fidas Verona di Caselle di Sommacampagna. I due innamorati il giorno prima del matrimonio sono andati a donare il sangue.

Quando hanno chiesto all’infermiera del centro trasfusionale dell’ospedale di Bussolengo di scattare una foto ricordo, dicendo “Domani ci sposiamo“, lo stupore è stato inevitabile. Perché tra le tante voci da spuntare sulla lista dei preparativi per il matrimonio, Massimo Giacopuzzi e Anna Barbazeni avevano anche “andare a donare”. Infatti hanno sottolinesto: “Ritagliarsi un’ora di tempo per gli altri è sempre possibile, volevamo ricordarlo“.

L’hanno fatto venerdì 27 settembre, alla vigilia delle nozze, celebrate nel pomeriggio di sabato 28 settembre nella chiesa di Santa Maria Assunta di Oliosi, nel giorno del loro decimo anno di fidanzamento.

“Come mai abbiamo voluto fare questo gesto? Per lanciare un messaggio a tutti: se si sta bene, non ci sono scuse per non andare a donare, nemmeno un matrimonio imminente», dicono i novelli sposi. Così, venerdì mattina i due donatori della sezione Fidas Verona di Caselle di Sommacampagna, sono usciti di casa a Bussolengo, dove vivono da un paio d’anni, e a piedi sono andati in ospedale.

Al termine della donazione hanno estratto dalla borsa un cartello scritto a mano: “A negativo più B positivo uguale sì”, un modo semplice per rendere visibile il loro gesto altruista.

Per Massimo Giacopuzzi, impiegato di 34 anni, è stata la donazione numero 86. Anna Barbazeni, 29 anni, insegnante di sostegno alla scuola primaria Caprino, originaria di Castelnuovo del Garda, ha fatto invece la 33esima donazione. I due sposi sono partiti per il viaggio di nozze in Giappone.