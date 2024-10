Soccorse i concittadini durante l’inondazione, un premio all’ex sindaco di Dolcè.

Soccorse i suoi concittadini durante l’inondazione: Il vincitore del Premio Loris Doriano Romano di quest’anno è l’ex sindaco di Dolcè Massimiliano Adamoli. Proprio lui è stato scelto per la sua gestione dell’emergenza causata dall’alluvione del torrente Ri’, che ha colpito la frazione di Peri il 21 maggio 2024. Adamoli si è distinto per aver coordinato in modo rapido ed efficace le operazioni di soccorso, collaborando con enti e associazioni locali e garantendo alloggi temporanei alle famiglie colpite.

Premio Loris Doriano Romano.

Sono passati 18 anni dalla mattina del 30 settembre 2006, quando il sindaco di Villa Bartolomea, Loris Doriano Romano, perse la vita in modo tragico. Quella mattina, un dipendente del Comune entrò nel suo ufficio e lo colpì a morte con tre spari di pistola, ponendo fine alla sua vita a soli 50 anni. Questo evento scosse profondamente non solo la famiglia, ma l’intera comunità.

Per ricordare la figura di Romano, oggi si terrà la cerimonia al Centro polifunzionale a lui intitolato, durante la quale verrà assegnato il “Premio Loris Doriano Romano”. Questo riconoscimento, voluto dall’attuale sindaco Andrea Tuzza e istituito nel 2023, premia ogni anno un amministratore veneto che si sia distinto per l’impegno civico e sociale o abbia affrontato gravi emergenze nel proprio Comune.

Non potendo essere presente alla cerimonia, Adamoli ha inviato un video di ringraziamento, che sarà proiettato durante l’evento. Il premio gli verrà consegnato dal sindaco Tuzza, dal presidente della Provincia Flavio Pasini e da Cinzia Franceschetti, vedova di Romano. Le celebrazioni in ricordo di Romano si concluderanno con una messa commemorativa alle 19.