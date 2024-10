L’arte è donna: inaugura la mostra curata da tre artiste veronesi

L’arte è donna: inaugura la mostra “Nastro Rosa2 curata da tre artiste veronesi.

L’arte è donna: inaugura la mostra “Nastro Rosa” curata da tre artiste veronesi intitolata “Invisibili, protagoniste, donne”. Tutto pronto per l’Ottobre Rosa, mese dedicato in tutto il mondo alla Cancer Brest Compaign. Per l’occasione anche una mostra fotografica in via Cappello, negli spazi esterni della Biblioteca civica, dal 1 al 28 ottobre 2024.

A firmarla sono tre artiste veronesi, Giulia Adami, Claudia Difra e Noemi Trazzi, che con 12 scatti in bianco e nero vogliono raccontare alla città il volto femminile nella sua potenza comunicativa. Anche rispetto a una malattia, che spesso improvvisa e inaspettata colpisce nel profondo, modificando gli aspetti più intimi, la vita quotidiana e le relazioni sociali. Le donne ritratte in queste foto, sebbene in situazioni ed emozioni diverse, occupano con forza uno spazio fisico e politico all’interno della comunità: testimonianze di vite vissute sempre nell’impegno e nella consapevolezza del proprio essere giovani donne, professioniste, madri, lavoratrici, amiche.

A volte con ruoli defilati e sofferti come le lavoratrici nel racconto di Claudia Difra. O al contrario con il desiderio di farsi spazio e luce tra la folla, come le giovani modelle di Giulia Adami. Oppure nella propria estensione sociale che le lega indissolubilmente ad altre vite, come per la giovane e neomamma Noemi Trazzi.

A legare tutte le immagini, e a unire singole storie e vite personali, sarà nella mostra allestita alla Biblioteca Civica, un Nastro Rosa, filo conduttore che ci è ancora una volta di monito su quanto ancora ci sia da fare per vivere finalmente libere dal cancro.

La mostra è promossa dalle realtà impegnate sul territorio nella lotta contro il cancro – Fondazione AIRC, Fondazione Umberto Veronesi, Andos, Lilt. La Cura sono Io, a cui quest’anno si uniscono Cuore di Donna, Il Sorriso di Beatrice, Giada e Pink Darsena del Garda aps. con la co-organizzazione dell’amministrazione Comunale. L‘inaugurazione della mostra è martedì 1 ottobre alle ore 17.