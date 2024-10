Rivoluzione rosa alla fiera del riso: una donna è “maestra risottara”.

Per la prima volta nella storia della Fiera del Riso di Isola della Scala, una donna è “maestra risottara”: si chiama Alessandra Pantalone. Ha 43 anni e una grande esperienza come cuoca. In un evento che ha sempre visto solo uomini ai fornelli, Alessandra ha rotto la tradizione.

La sua passione per la cucina è nata tanti anni fa. Nel 1999 si è diplomata come cuoca, ma ha fatto tanti lavori diversi: ha lavorato in un’osteria, gestito un campeggio e aperto una pasticceria. Nonostante i vari cambiamenti, non ha mai smesso di amare la cucina. Ha lavorato anche in una scuola per l’infanzia e in una casa di riposo a Verona.

Negli ultimi anni, ha iniziato a collaborare con i “risottari”, e quando ha saputo di un corso per diventare “maestra risottara”, ha deciso di provarci. Tra aprile e giugno ha seguito le lezioni e, alla fine, ha superato l’esame cucinando due risotti.