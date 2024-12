La magia del Natale in famiglia, entra a teatro con Fondazione Aida

Dal 15 dicembre al 5 gennaio: la magia del Natale invita tutti a teatro con Fondazione Aida.

Il Natale a Verona si arricchisce di emozioni a teatro con una proposta dedicata alle famiglie, grazie a Fondazione Aida. Dal 15 dicembre al 5 gennaio, sei spettacoli porteranno sul palco la magia delle feste, con storie che uniscono musica, letteratura e fantasia per incantare tutti.

Classici intramontabili e novità.

Ad aprire la rassegna il 15 dicembre al Dim Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda sarà Canto di Natale, tratto dall’opera di Charles Dickens. Questo classico della letteratura per l’infanzia, portato in scena dal Centro Teatrale Da Ponte, racconta il viaggio emozionale e temporale di Ebenezer Scrooge, un avaro che riscopre i valori della condivisione e dell’attenzione verso gli altri, grazie agli spiriti del Natale passato, presente e futuro.

Il 26 dicembre, al Teatro Stimate, le melodie natalizie saranno protagoniste con We Wish You a Muffins Christmas. I Muffins, una compagnia di artisti noti per i loro spettacoli coinvolgenti, interpreteranno le più belle canzoni natalizie in un concerto pensato per i bambini.

Musical e spettacoli magici.

Il 29 dicembre doppia scelta per gli spettatori. Al Dim Teatro Comunale andrà in scena Il GGG, tratto dal libro di Roald Dahl, mentre il Teatro Nuovo ospiterà la prima di Grisù. Un drago senza paura. Questo nuovo musical, prodotto da Fondazione Aida in collaborazione con Fondazione Atlantide e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, dà vita alle avventure del simpatico draghetto creato dai fratelli Pagot negli anni Sessanta.

Il 30 dicembre, al Cinema Teatro Nuovo San Michele, sarà il momento di Belle Bolle. Questo spettacolo affascinante combina bolle di sapone, musica e poesia per offrire una performance elegante e carica di significato.

Una chiusura all’insegna della sostenibilità.

A concludere il programma natalizio sarà, il 5 gennaio al Teatro Stimate, Ecomonster Puppet Show. Questa rappresentazione mescola teatro di marionette e leggi della fisica per sensibilizzare il pubblico, in modo creativo e divertente, sull’importanza del riciclo e del rispetto per l’ambiente.

La mission di Aida.

La programmazione di Fondazione Aida offre alle famiglie un’opportunità per trascorrere insieme le feste in un’atmosfera di condivisione. Ogni spettacolo propone messaggi educativi e temi universali, dalla generosità alla sostenibilità.