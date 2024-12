Lavoratori in cassa integrazione dall’estate, allarme dei sindacati per la Ferriera Valsider

Preoccupa le organizzazioni sindacali veronesi la situazione della Ferriera Valsider di Vallese di Oppeano: 200 lavoratori in cassa integrazione.

C’è preoccupazione tra le organizzazioni sindacali veronesi per il futuro della Ferriera Valsider di Vallese di Oppeano. Secondo quanto affermano Fiom Cgil e Fim Cisl “i continui e prolungati fermi produttivi che coinvolgono l’intero stabilimento dall’inizio dell’estate stanno provocando un inevitabile clima di incertezza tra i lavoratori, preoccupati sia per il loro futuro occupazionale che per la tenuta economica dei loro bilanci familiari”.

Si tratta di 200 lavoratori, compresi coloro che sono coinvolti nell’indotto, costretti alla cassa integrazione dall’inizio dell’estate.

“Negli ultimi mesi – continua la nota delle organizzazioni sindacali – abbiamo ricevuto rassicurazioni dal Ceo rispetto alla volontà della holding di non voler dismettere il sito produttivo veronese e di voler proseguire con gli investimenti per ricercare quanto prima la continuità produttiva; rassicurazioni però che si scontrano con la dura realtà, in quanto lo stabilimento, dopo esser stato inattivo per l’intero mese di novembre, rimarrà ancora fermo per l’intero mese di dicembre, senza alcuna data certa per un’eventuale ripartenza nel mese di gennaio 2025, a questo punto da noi ritenuta assai improbabile.”

“Nessuna prospettiva concreta”.

Lo hanno dichiarato Martino Braccioforte della Fiom Cgil e Stefano Bissoli della Fim Cisl di Verona: “Questo è il sesto mese di cassa integrazione a zero ore nello stabilimento veronese- continuano – mentre sappiamo che stanno dirottando la produzione in altri stabilimenti Metinvest dove si continua a lavorare a pieno regime. Non c’è alcuna prospettiva concreta di investimenti pianificati per rilanciare il sito di Vallese di Oppeano, mentre leggiamo su tutti i giornali dell’interessamento del gruppo Metinvest ad investire in altre realtà come Piombino. A questo punto non possiamo che chiederci quale sia il futuro della Valsider di Vallese di Oppeano e quali siano le reali intenzioni della proprietà.”

Resta quindi alta la preoccupazione per la tenuta economica e occupazionale dell’intero sito: per tutte queste ragioni è stata convocata un’assemblea pubblica davanti ai cancelli della Ferriera Valsider in via Antonio Salieri a Vallese di Oppeano per giovedì 12 dicembre dalle 9 alle 11.