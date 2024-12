Il frantoio di Illasi nella “Hall of Fame” di Flos Olei 2025

Nella “Hall of Fame” di Flos Olei 2025, l’impronta indelebile del frantoio di Illasi.

Il frantoio Bonamini di Illasi, si conferma tra i protagonisti dell’olivicoltura mondiale conquistando, per il sesto anno consecutivo, un posto nella prestigiosa Hall of Fame della guida Flos Olei 2025. Questo riconoscimento, attribuito al suo olio extravergine di oliva DOP Veneto-Valpolicella, premia la qualità del prodotto, che ha ottenuto il punteggio massimo di 100/100.

La cerimonia a Roma.

La premiazione sarà domenica 15 dicembre all’hotel The Westin Excelsior a Roma, durante il Flos Olei Tour in Rome. Questo evento celebra il 25esimo anniversario del progetto Flos Olei e riunisce i migliori produttori di olio extravergine di oliva di qualità, appassionati, giornalisti e buyer internazionali.

La giornata inizierà alle ore 10:30 con una conferenza stampa dedicata alla presentazione della guida, durante la quale saranno premiati i vincitori delle categorie Hall of Fame e The Best. Le iniziative proseguiranno fino alle 21, offrendo un’occasione per conoscere e degustare eccellenze provenienti da tutto il mondo.

Flos Olei: una guida globale dell’eccellenza.

Flos Olei, giunta alla sua 16esima edizione, è considerata il riferimento internazionale per gli oli extravergini di oliva. Curata da Marco Oreggia e Laura Marinelli, include 729 oli selezionati da 500 produttori provenienti da 57 paesi e cinque continenti. Disponibile in tre edizioni bilingue, la guida celebra non solo la qualità, ma anche l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione del territorio.

Un riconoscimento alla costanza e alla qualità.

Il Frantoio Bonamini, con la sua lunga tradizione e attenzione alla sostenibilità, rappresenta un’eccellenza del settore, simbolo del legame tra qualità e territorio. Questo premio non è solo un riconoscimento al prodotto, ma anche all’impegno e alla passione che il Frantoio dedica alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, ambasciatore della cultura e del gusto italiano nel mondo. La premiazione sarà un momento di celebrazione non solo per Bonamini, ma per tutto il comparto olivicolo italiano, che continua a distinguersi a livello internazionale.