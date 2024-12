Custoza in festa per il ritorno del broccoletto “ambasciatore” del territorio: il programma

Custoza un mese di festa per celebrare sua maestà il broccoletto: il programma.

Il Broccoletto di Custoza si prepara a essere il protagonista indiscusso della 23ª edizione della rassegna: ecco il programma. Si tratta di una festa che celebra uno dei prodotti invernali più preziosi delle colline di Sommacampagna. Dal primo weekend di gennaio, le associazioni del territorio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, offriranno un ricco programma di eventi, degustazioni e iniziative pensate per esaltare la qualità e la versatilità di questo ortaggio unico.

Il debutto: “I Sapori del Broccoletto”.

La festa inizia venerdì 3 gennaio con I Sapori del Broccoletto, organizzata dalla Pro Loco Custoza nella tensostruttura riscaldata di Piazza Nuova Custoza. Qui, fino al 12 gennaio, si potranno assaporare specialità come il tradizionale piatto con broccoletti, uova sode e salame, i tortelli e i bigoli al broccoletto, oltre al creativo BroccoBurger. Il tutto accompagnato dall’immancabile vino Custoza Doc, simbolo di questa terra.

Le serate gourmet: “Il Broccoletto in Tavola”.

Dal 10 gennaio al 1° febbraio, i ristoranti locali offriranno serate tematiche per gustare menù interamente dedicati al Broccoletto. I ristoranti coinvolti includono Locanda Vecchia Custoza, Picoverde, Villa Vento, Tamburino Sardo e Antico Ristoro. Ogni serata richiede prenotazione e promette di sorprendere i partecipanti con abbinamenti inediti e piatti della tradizione.

Novità e collaborazioni.

Quest’anno, la rassegna si arricchisce con i “Sabati di Gusto: Custoza e Broccoletto”, un’iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela Vino Custoza Doc. Dal 4 gennaio al 1° febbraio, otto cantine offriranno degustazioni guidate abbinate al Broccoletto, proponendo un viaggio nei sapori locali a un prezzo speciale per i residenti di Verona e provincia.

Il Broccoletto al Mercato della Terra e in piazza.

Domenica 5 gennaio, il Broccoletto sarà protagonista al Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna, sottolineando il suo status di presidio Slow Food dal 2016. Dal 22 gennaio al 2 febbraio, inoltre, l’associazione Produttori Broccoletto di Custoza accoglierà gli ospiti nella tensostruttura di Piazza Nuova Custoza, dove chef locali daranno nuova vita alla tradizione con ricette creative e moderne.

Sport e convivialità per concludere in bellezza.

L’evento culminerà con la Broccoletto Bike Run il 2 febbraio, un percorso di 8 km da affrontare a piedi o in bici, partendo da Corte Vittoria. Infine, il 16 febbraio si terrà la 21esima marcia di Custoza, con percorsi da 6,5 e 13 km, un’occasione per vivere il territorio in modo attivo e immersivo.

Un tesoro della tradizione.

Il Broccoletto di Custoza, inserito nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Veneto dal 2012, è un simbolo della cultura contadina locale. La sua breve stagione di produzione, da metà dicembre a metà febbraio, lo rende ancora più prezioso. Coltivato in un’area ristretta delle colline di Custoza da 11 produttori, rappresenta un patrimonio di gusto e tradizione.