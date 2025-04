Rubano un portafoglio al centro commerciale, quattro giovani nei guai

Arrestati per furto quattro giovani, due uomini e due donne: avevano rubato un portafoglio al centro commerciale.

Nella serata di ieri, 2 aprile, i carabinieri di Bussolengo sono intervenuti presso il centro commerciale “Le Porte dell’Adige”, dove erano stati segnalati alcuni soggetti ritenuti sospetti in relazione alla commissione di un furto avvenuto all’interno del negozio di abbigliamento Sinsay; nello specifico, gli autori si erano impossessati di un portafoglio di un avventore contenente circa 500 sterline e 15 euro.

I militari riuscivano a individuare i soggetti prima che tentassero di dileguarsi a bordo della loro vettura. Nella circostanza i carabinieri bloccavano e identificavano quattro soggetti di nazionalità bulgara, due donne e due uomini, tra i venti e venticinque anni, senza fissa dimora. A seguito dell’approfondito controllo venivano trovati in possesso della refurtiva, ovvero delle 500 sterline e dei 15 euro; somme di denaro prontamente restituite all’avente diritto. Inoltre, all’interno della vettura ai fermati venivano rinvenuti capi di vestiario dalla sospetta provenienza, ragione per la quale sono in corso approfonditi accertamenti.

I quattro soggetti fermati, informata la Procura della Repubblica di Verona, venivano arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e trattenuti presso le camere di sicurezza. Nella mattinata odierna, così come disposto dalla predetta Autorità Giudiziaria, sono stati condotti innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, ha rinviato l’udienza a giugno 2025 e applicato alle sole donne la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Verona.