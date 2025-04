Piscina comunale di Legnago: nuovo sopralluogo dopo l’incidente

Piscina di Legnago, sopralluogo dopo l’incidente: controlli a tappeto per la riapertura in sicurezza.

Dopo l’incidente di giovedì 27 marzo alla piscina comunale di Legnago, questa mattina il vicesindaco Roberto Donà e i tecnici dell’Ufficio Tecnico municipale hanno effettuato un nuovo sopralluogo. Questo per verificare le condizioni di sicurezza dell’impianto. L’attenzione si è concentrata sulla rimozione di tutti i corpi illuminanti sospesi sopra la vasca e sul potenziamento dell’illuminazione a parete.

L’accaduto aveva destato grande preoccupazione da parte dell’amministrazione: un faro, posizionato sopra la vasca interna da venticinque metri del centro natatorio, si è improvvisamente staccato, cadendo in acqua e colpendo, fortunatamente solo di striscio, un bambino di dieci anni. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che ha spinto il Comune a prendere provvedimenti immediati.

L’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, Roberto Donà, ha ribadito la necessità di controlli scrupolosi prima di consentire la riapertura dell’impianto: “Ho chiesto una verifica approfondita dell’intero sistema di areazione e di ogni elemento sospeso. La piscina non riaprirà fino a quando non sarà garantita la completa sicurezza della struttura, con tutte le certificazioni necessarie”, ha dichiarato. Oltre alla rimozione dei fari sospesi, l’amministrazione sta facendo eseguire controlli su tutte le strutture e gli impianti, per evitare qualsiasi rischio futuro.