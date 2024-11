Ecco i migliori panettoni artigianali del Veneto testati dal Gambero Rosso, ci sarà Verona?

Ecco chi sono i migliori panettoni artigianali del Veneto testati dal Gambero Rosso, ci sarà la nostra Verona? Con l’arrivo delle feste, il Veneto si conferma una delle regioni d’eccellenza per il panettone artigianale. Quest’anno, Gambero Rosso ha selezionato i 24 migliori lievitati tra oltre 127 prodotti assaggiati alla cieca, frutto del lavoro di più di 220 produttori di tutta Italia. Un trionfo di tradizione e innovazione, con un’attenzione particolare alla qualità delle materie prime e ai metodi di lavorazione rigorosamente artigianali.

I criteri di selezione.

I panettoni sono stati valutati su parametri rigorosi: uso esclusivo di lievito madre, assenza di additivi e conservanti, e distribuzione minima garantita in Italia, anche tramite e-commerce. Il giudizio è stato affidato a un panel di esperti, che ha analizzato aspetto visivo, profilo olfattivo e qualità gustativa. Tra le caratteristiche vincenti: alveolatura ben sviluppata, consistenza scioglievole e perfetto equilibrio aromatico.

I gioielli del Veneto.

Tra i 24 protagonisti italiani di questa edizione, spiccano tre panettoni veneti che hanno conquistato il palato degli assaggiatori. Purtroppo Verona non c’è.

Francesco Ballico – Il Chiosco (Lonigo, VI).

Un panettone che racconta una storia familiare, dal laboratorio di gelateria del padre alla creazione di una pasticceria di riferimento. Il dolce natalizio di Ballico si distingue per il suo aspetto elegante e austero, un interno soffice e profumato di vaniglia Bourbon e frutta candita di alta qualità. Il gusto è ricco, burroso e fruttato, con una texture delicata. Prezzo: 40 €/kg.

Le Sablon (Padova).

Luca Scandaletti porta nel suo panettone un tocco internazionale, mescolando tradizione italiana e savoir-faire belga. Uvetta turca, vaniglia del Madagascar e burro belga sono i protagonisti di un lievitato alto, vibrante e armonioso. Al gusto colpisce la morbidezza della texture e la qualità dei canditi d’arancia. Prezzo: 32 € per 850 g.

Follador (Pordenone).

Anche se non in Veneto, questo forno è una tappa obbligata per gli amanti del panettone di qualità. Antonio Follador utilizza grano biologico italiano e burro da panna fresca per un lievitato che brilla per equilibrio aromatico e consistenza elastica. Prezzo: 42 €/kg.

Il podio dei migliori panettoni artigianali d’Italia del 2024.

De Vivo (Campania) – Un panettone che coniuga tradizione e innovazione, giocando su texture e aromi in perfetto equilibrio. Iginio Massari (Lombardia) – L’indiscusso maestro dell’arte dolciaria propone un capolavoro di eleganza e tecnica. Fratelli Pezzella (Campania) – Una celebrazione della classicità con un tocco di modernità, per un gusto unico e inconfondibile.

Anche se Verona non figura tra i premiati del Veneto, ribadisce comunque il suo primato su un altro fronte: il pandoro. La nostra città, conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e il suo romanticismo, è anche la culla del dolce natalizio per eccellenza, simbolo delle feste e della tradizione italiana.