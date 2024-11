Schianto tra auto e camion a Pescantina, chiusa la statale 12

Incidente tra auto e camion sulla statale 12, all’altezza di Ospedaletto di Pescantina.

Indicente nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre, sulla statale 12 a Ospedaletto di Pescantina. A causa dell’incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto, è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Trento, la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”, al km 301,300 in località Crocetta.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, un persona è rimasta ferita. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(notizia in aggiornamento)