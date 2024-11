Classifica Eduscopio 2024: ecco quali sono le migliori scuole superiori di Verona e provincia.

La nuova classifica di Eduscopio 2024, stilata dalla Fondazione Agnelli, mostra una panoramica completa delle migliori scuole superiori di Verona e provincia, suddivise per indirizzo di studio. Disponibile online, l’indagine rappresenta un punto di riferimento per famiglie e studenti nella scelta della scuola.

Indirizzo Linguistico.

Il Galileo Galilei e il Copernico-Pasoli, entrambi a Verona, si distinguono per il buon indice Fga (rispettivamente 74,27 e 73,01) e per la media dei voti elevata degli studenti diplomati. Anche l’istituto Enrico Medi a Villafranca di Verona e il Calabrese-Levi a San Pietro in Cariano completano il podio per qualità complessiva e risultati scolastici.

Scientifico.

La classifica è guidata dal Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano con un indice Fga di 84,50 e ottimi risultati accademici, seguito dall’Enrico Medi di Villafranca e dal Galileo Galilei di Verona. Quest’ultimo presenta una solida media dei voti e una percentuale elevata di crediti formativi ottenuti dagli studenti.

Tecnico Economico.

Il Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano, che primeggia con un indice Fga di 81,53. Seguono il Lorgna-Pindemonte e il Romano Guardini, entrambi a Verona, caratterizzati da una preparazione di alto livello e una buona percentuale di studenti che concludono il percorso in regola.

Classico.

Scipione Maffei è la scuola migliore della provincia, con un indice Fga di 76,56 e una media voti di 27,53. A seguire, il Don Nicola Mazza e l’Enrico Medi offrono un eccellente percorso formativo, confermandosi punti di riferimento per il territorio.

Cosa è l’indice Fga.

È l’indicatore che tiene conto sia della bravura, cioè la media dei voti, che della rapidità degli studenti nel superare gli esami. Per un confronto, qui le migliori scuole del 2023.