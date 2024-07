Le migliori birre d’Italia: 2 sono veronesi, lo dice la guida Slow Food

Le migliori birre d’Italia: 2 sono veronesi, lo dice la nuova guida alle birre d’Italia Slow Food.

La nuova guida alle birre d’Italia 2025 di Slow Food ha premiato i migliori birrifici, tra cui spiccano due eccellenze veronesi: Mastino e Laorno.

Mastino, Bussolengo.

Fondato nel 2012, questo birrificio artigianale si distingue per birre non pastorizzate e non filtrate come la Mastino IPA e la Bionda Amara. Le loro birre sono apprezzate per le note di agrumi, frutta tropicale e aromi speziati.

Laorno, Bosco Chiesanuova.

Agribirrificio nato nel 2004, utilizza materie prime locali e sostenibili. Produce birre di alta qualità come la Laorno Blanche, Laorno Bock, Laorno IPA e Laorno Keller, tutte caratterizzate da sapori autentici e tecniche tradizionali.

Questi riconoscimenti sottolineano la qualità e l’innovazione dei birrifici veronesi, consolidando il Veneto come regione di spicco nel panorama della birra artigianale italiana.