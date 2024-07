L’attore Lino Guanciale sarà domani al cinema Fiume per la “prima” del film.

Mercoledì 17 luglio al cinema Fiume, in anteprima il film “L’invenzione di noi due”: all’evento sarà presente l’attore Lino Guanciale. Tratto dal romanzo di successo di Matteo Bussola e diretto da Corrado Ceron, il film vede tra i protagonisti lo stesso Lino Guanciale, Silvia D’Amico e Paolo Rossi. Il racconto esplora un amore intenso e complesso, capace di lasciare un segno profondo nelle vite dei protagonisti.

Sono tre le proiezioni programmate: alle ore 16, 18:15 e 21. Sarà un’occasione unica per incontrare il cast e la troupe del film. Saranno presenti il regista Ceron, gli attori principali Guanciale e Silvia D’Amico, e lo stesso autore Bussola. Dopo la proiezione delle 18:15, il cast saluterà il pubblico, mentre prima della proiezione delle 21 sarà offerta una breve introduzione.

La produzione del film è opera della veronese K+ Film di Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella, già noti per lavori come “Si muore solo da vivi“, “Acqua e anice“, “Finché c’è prosecco c’è speranza” e il documentario su Zucchero. I biglietti sono disponibili in prevendita al cinema Fiume.