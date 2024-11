Mercatini e centro commerciale, domenica da pienone: parcheggi esauriti, traffico e code

Mercatini di Natale a Verona, ancora una domenica da tutto esaurito.

Anche questa domenica, la seconda di apertura dei Mercatini di Natale in via Pallone a Verona, ha fatto registrare l’ennesimo tutto esaurito. Come sempre, fin dal primo pomeriggio, complice anche una giornata tutto sommato di sole, parcheggi del centro esauriti e gran folla in centro, con ingressi contingentati nella zona dei Mercatini. Chiuso alle auto dalla polizia locale corso Porta Nuova.

Traffico particolarmente intenso anche su viale del Lavoro e viale delle Nazioni, anche per le molte persone dirette al centro commerciale Adigeo.

Comune di Verona e polizia locale avevano chiesto e consigliato di non raggiungere il centro in auto, ma utilizzando i parcheggi scambiatori e le navette gratuite. A disposizione il parcheggio scambiatore della Genovesa che si trova dietro il casello A4 di Verona Sud e il parcheggio P3 della Fiera che è in Viale del Lavoro, 13 nell’ex Mercato Ortofrutticolo. Dal park della Genovesa è attiva la navetta gratuita di Atv, con una frequenza di 20 minuti: ferma anche al parcheggio P3 della Fiera, per arrivare poi in Corso Porta Nuova, ai Giardini Pradaval. E’ attiva dalle 14 alle 20 di sabato 23 e dalle 9 alle 20 di domenica 24.

Disponibile anche il parcheggio gratuito Stadio dalla tangenziale Nord. Si trova in via Frà Giocondo, 79. Da lì si può raggiungere il vicino Piazzale Olimpia e utilizzare le linee 11-12-13 che hanno una frequenza di 10 minuti.