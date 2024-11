Lavori in via Scuderlando fino a Natale: come cambia la viabilità

Lavori in via Scuderlando fino a Natale: ecco come cambia la viabilità.

Lavori in via Scuderlando fino a Natale per il potenziamento del teleriscaldamento: come cambia la viabilità. Agsm Aim Calore, la società del Gruppo Agsm Aim, annuncia l’avvio di interventi infrastrutturali in via Scuderlando a partire da lunedì 25 novembre fino a martedì 24 dicembre, salvo eventuali proroghe. I lavori riguarderanno il tratto compreso tra Viale dell’Agricoltura e via Villa Glori e sono finalizzati al potenziamento dei sottoservizi, con particolare attenzione all’estensione della rete di teleriscaldamento.

Per consentire l’esecuzione degli scavi, il tratto stradale interessato sarà chiuso al traffico per tutta la durata dei lavori. Inoltre, verrà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.