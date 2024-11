Quattro docenti Univr tra i più citati al mondo in ambito medico.

Quattro docenti Univr tra i più citati al mondo in ambito medico: nuovo e prestigioso riconoscimento per la ricerca in ambito medico dell’università di Verona. Di recente è stata pubblicata la lista degli “Highly Cited Researchers” per l’anno corrente che identifica le ricercatrici e i ricercatori più citati al mondo. Tra questi sono presenti 4 ricercatrici e ricercatori del’ateneo scaligero.

Confermati anche nel 2024 Corrado Barbui docente di Psichiatria e direttore del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, Giuseppe Lippi docente di Biochimica clinica afferente al dipartimento di Ingegneria per la medicina di innovazione e attuale preside della facoltà di Medicina, Giovanni Targher docente di Endocrinologia del dipartimento di Medicina. Nuovo ingresso invece per Marianna Purgato docente di Psichiatria nel dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento che entra per la prima volta nella classifica.

La lista viene stilata ogni anno da Clarivate, una delle società più accreditate nel fornire servizi basati sull’analisi di dati e informazioni relative alla ricerca scientifica e accademica. Un importante risultato che certifica la qualità della produzione scientifica dell’università di Verona in ambito internazionale.