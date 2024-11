Caritas incontra il basket: al via la raccolta solidale di scarpe per i poveri e un nuovo emporio.

La Caritas diocesana di Verona incontra il basket: al via la raccolta solidale di scarpe per la Giornata mondiale dei poveri. Un calendario ricco di appuntamenti che si concluderà questo fine settimana. Tra i momenti salienti, l’inaugurazione di un nuovo emporio della solidarietà a Bussolengo, il coinvolgimento di famiglie in difficoltà nelle partite di basket e pallavolo di Tezenis Verona e Rana Verona, e il lancio del progetto solidale “Ogni paio conta”.

Un nuovo emporio della solidarietà a Bussolengo.

Sabato 23 novembre alle 11:30 verrà inaugurato a Bussolengo, accanto al Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, un nuovo emporio della solidarietà. Questa struttura, realizzata con il contributo di volontari e giovani, servirà cinque parrocchie del territorio e offrirà un paniere di beni di prima necessità a chi ne ha bisogno. Persone e famiglie in difficoltà potranno scegliere i prodotti in autonomia, grazie a un sistema di raccolta e distribuzione coordinato che coinvolge associazioni e enti locali.

Regala le tue scarpe ai poveri: “ogni paio conta”.

La solidarietà passa anche dallo sport: venerdì 22 novembre, in occasione della partita di basket tra Tezenis Verona e Apu Old Wild West Udine, sarà lanciato il progetto “Ogni paio conta”. Questa iniziativa prevede la raccolta di scarpe usate da donare a persone fragili attraverso la rete Caritas. I tifosi potranno portare le proprie scarpe al Pala Agsm Aim, dove saranno allestiti punti di raccolta gestiti dai volontari Caritas. La Scaligera Basket ha inoltre offerto ingressi gratuiti per consentire a senzatetto e richiedenti asilo di assistere al match.

Domenica 24 novembre, durante la partita di Superlega tra Rana Verona Volley e Gas Sales Piacenza, saranno ospitate al palazzetto trenta famiglie in difficoltà, insieme al vescovo Domenico Pompili. L’evento sarà l’occasione per riflettere sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un messaggio speciale lanciato dal vescovo.