Verona-Lamezia, sei ore di ritardo: risarcita da Ryanair

Sei ore di ritardo per l’aereo Verona – Lamezia Terme: una trentina risarcita da Ryanair.

Attese interminabili: aveva sei ore di ritardo l’aereo Verona – Lamezia Terme e per questo una trentina è stata risarcita da Ryanair. Questo è quanto accaduto a una passeggera il 24 giugno 2023, quando il volo Ryanair Verona-Lamezia Terme ha accumulato oltre sei ore di ritardo. Atterraggio previsto alle 15:50. Invece l’aereo è arrivato a destinazione alle 22.

La vicenda si è placata pochi giorni fa, grazie alla decisione del Giudice di Pace di Verona, che ha stabilito un risarcimento di 250 euro per la passeggera. Il provvedimento si basa sul Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri in caso di ritardi notevoli, cancellazioni o negato imbarco.

Come spiegato da ItaliaRimborso, la società che ha assistito la passeggera nella richiesta di risarcimento, il regolamento prevede che i passeggeri abbiano diritto alla compensazione pecuniaria per ritardi superiori a tre ore, purché non vi siano cause straordinarie come scioperi o condizioni meteo avverse.