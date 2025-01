Stangata Rc auto in Veneto: anche a Verona il premio sale

Polizze sempre più care: a Verona i rincari sono del +0,9% se non si fanno incidenti.

Il nuovo anno non comincia bene per gli automobilisti di Verona: i rincari dell’Rc auto toccano il +0,9% secondo i dati dell’osservatorio di Facile.it. Praticamente il costo medio per assicurare un’automobile nella provincia di Verona è aumentato negli ultimi sei mesi del 2024, arrivando a 495,49 euro.

Incidenti e rincari.

Chi ha causato un incidente nel 2024 subirà rincari ancora più pesanti, perché peggiorerà la propria classe di merito, che incide direttamente sulla tariffa assicurativa.

In Veneto, più di 46.500 automobilisti hanno denunciato un sinistro con colpa nel 2024. Questo significa che circa l’1,63% dei guidatori nella regione vedrà aumentare i costi dell’Rc Auto. A Verona, questa percentuale è leggermente più alta, 1,67%.

Tra le province venete, Belluno registra il numero più alto di automobilisti coinvolti in incidenti con colpa (2,13%). Seguono Treviso e Venezia (1,71%), Verona (1,67%) e Padova (1,63%). Vicenza (1,48%) e Rovigo (1%) hanno i dati più bassi della regione.

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito.

Dati interessanti emergono analizzando il profilo di chi – in Veneto – vedrà peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; la percentuale, ad esempio, è più alta tra gli uomini (1,65%) rispetto al campione femminile (1,61%).

Guardando invece alla professione dell’assicurato emerge come i pensionati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,33%) e che quindi vedranno aumentare il premio Rc auto. Seguono gli insegnanti (1,77%) e gli imprenditori (1,74%).