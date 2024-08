Intitolata a Giorgio Gaber la piazzetta del cinema kappadue: a novembre l’inaugurazione.

Intitolata a Giorgio Gaber la piazzetta del cinema kappadue: questa mattina 27 agosto, la Giunta ha approvato la delibera. Questo su proposta dell’assessore ai Servizi Demografici Federico Benini, per intitolare a Giorgio Gaber la piazzetta di via Antonio Rosmini. Il Cinema-Teatro Kappadue, sede di uno storico cineforum e noto per la sua programmazione di qualità e per incontri con registi e interpreti, è destinazione amata dai veronesi e dagli appassionati di cinema.

Con questa intitolazione si celebra l’eredità artistica del “Signor G”, interprete eccezionale che si è distinto come cantautore, attore, cabarettista, drammaturgo, musicista e regista teatrale. Un omaggio ad uno degli artisti più importanti e poliedrici dello spettacolo e della musica italiana del dopoguerra.

“L’obiettivo è trasformare lo spazio antistante il cinema in un luogo di socialità e incontro per cittadine e cittadini”, dichiara Benini.

L’intervento di riqualificazione.

A settembre partirà l’intervento di riqualificazione che prevede l’allargamento dei marciapiedi lungo il lato ovest di via Rosmini, dal civico 1 fino all’intersezione con via Silvio Pellico.

Sarà modificato anche il civico che individua l’ingresso al cinema, che diventerà ora 1/B. A novembre, al completamento dei lavori, si terrà un grande evento di inaugurazione per celebrare questa importante dedica.