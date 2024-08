Grandinata in Valpolicella, si fa la conta dei danni: colpiti viti e olivi

Parte la conta dei danni dopo la violenta grandinata che ha colpito la Valpolicella.

Dopo la grandinata in Valpolicella, si fa la conta dei danni. Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 agosto un forte temporale con grandine si è abbattuto su una zona abbastanza circoscritta, quale la parte alta delle vallate di Marano e Negrar. Colpiti in modo marginale i comuni di Fumane e di San Pietro in Cariano.

Lo rende noto Condifesa Verona Codive, che si occupa di assicurazioni in agricoltura. “Da un primo monitoraggio – precisa il direttore Michele Marani – la grandine è stata di medie dimensioni e non fitta, con durata, però, abbastanza persistente. Per ora risultano danni alle colture come viti e olivi più a livello di qualità che di quantità, ma sarà necessario monitorare la situazione nei prossimi giorni”.