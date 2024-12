Hellas Verona venduta agli americani, cosa succede adesso?

L’Hellas Verona agli americani di Presidio Investors, cosa succede adesso e chi è il nuovo amministratore Italo Zanzi.

Con l’arrivo degli americani di Presidio Investors, cosa cambia per l’Hellas Verona? Proviamo a capire chi sono “gli americani”. Presidio Investors è una società di private equity focalizzata su investimenti in aziende di media dimensione nei settori della finanza, immobiliare, tecnologia e intrattenimento. Fondata nel 2012, la società gestisce un portafoglio diversificato di partecipazioni, con un “approccio orientato alla crescita e all’espansione delle aziende in cui investe”.

L’acquisizione dell’Hellas Verona rappresenta un investimento significativo per Presidio Investors, che ha stanziato una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per acquisire il club. Con questa operazione, il numero di club italiani di proprietà di investitori americani sale a 15.

Chi è Italo Zanzi.

Inoltre, è previsto che Italo Zanzi, ex dirigente della Roma, assuma il ruolo di amministratore delegato dell’Hellas Verona, collaborando con l’attuale direttore sportivo Sean Sogliano, che manterrà la sua posizione nonostante il cambio di proprietà. Nato a New York il 18 marzo 1974, Zanzi è un avvocato e dirigente sportivo con un curriculum di rilievo. Ha ricoperto il ruolo di Ceo della Roma dal 2012 al 2016, durante la presidenza di James Pallotta.

La sua esperienza nel mondo dello sport è variegata: prima di approdare nel calcio, Zanzi ha lavorato come segretario generale della Concacaf fino all’ottobre 2011, contribuendo alla creazione della Concacaf Champions League. Inoltre, ha operato nell’area marketing e nella vendita di diritti radio-televisivi per la Major League Baseball. Da giovane, è stato un atleta di livello, vestendo la maglia della nazionale Usa di pallamano, con la quale ha collezionato 75 presenze e conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani del 2003.

L’acquisizione segna la fine di un’era per l’Hellas Verona, che negli ultimi dodici anni è stato guidato da Maurizio Setti. La partita contro il Milan potrebbe è l’ultima della gestione Setti. E adesso? I nuovi proprietari hanno espresso l’intenzione di investire ulteriormente nel club, con l’obiettivo di “rafforzare la squadra e migliorare le infrastrutture, mirando a consolidare la posizione dell’Hellas Verona in Serie A e a competere per obiettivi più ambiziosi nelle stagioni future”.