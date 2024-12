Bardolino: Natale con la Ricciarelli, poi si “brinda” col tuffo di Capodanno. Programma

Natale a Bardolino: si festeggia con la Ricciarelli, si brinda con il tuffo di Capodanno e “se brusa el 2024”. Il programma.

Natale a Bardolino: si festeggia con la Ricciarelli, si brinda con il tuffo di Capodanno e all’Epifania “se brusa el 2024”. Fino al 6 gennaio, la città si riempie di luci, musica e magia con il programma di “Natale a Bardolino”, organizzato dalla Fondazione Bardolino Top e dal Comune.

Mercatini.

Ogni giorno dalle 10.30 alle 19, il mercatino di Natale sul lungolago propone 40 espositori (chiuso solo il giorno di Natale). Nel parco di Villa Carrara Bottagisio, la pista di pattinaggio extralarge è aperta a tutti, anche a chi ha disabilità motorie. Non mancano attrazioni come la ruota panoramica, la giostra cavalli e la slitta 3D per i più piccoli.

Babbo Lake.

sabato 21 dicembre, i bambini, il parroco e l’amministrazione comunale porteranno doni agli anziani di Villa Serena. Sempre sabato, i Babbi Natale in moto sfileranno alle 14.30, mentre domenica 22 è la volta della corsa “Babbo Lake” con arrivo a Bardolino.

Musica e teatro.

Il 21 dicembre alle 16, Katia Ricciarelli regalerà un concerto natalizio in piazza Matteotti, mentre la sera ci sarà “Armonie di Natale” nella chiesa di Calmasino. Il 22 dicembre, appuntamento con la Filarmonica Bardolino in piazza a mezzogiorno e un concerto speciale nella chiesa di Bardolino alle 16.30.

Il Natale proseguirà anche al Teatro Corallo, con un fitto cartellone di spettacoli e un concerto gospel proposto da Moderna Bardolino (27 dicembre ore 20.45). Sabato 28 dicembre, alle 17, sul lungolago Cornicello si esibiranno dal vivo gli Old Ranch, con musica blues e rock’n’roll. Domenica 29 dicembre, dalle 14 alle 16, “Grana Padano music and taste” con Radio Studio Più.

Vigilia.

Il 24 dicembre, dopo la Messa di Natale (alle 18 e alle 22 a Bardolino, alle 20 a Cisano e alle 22 a Calmasino), ci saranno momenti di festa con cioccolata, pandoro e vin brulé.

Capodanno.

Il 31 dicembre, la notte si accenderà con spettacoli 3D, musica live dei Red Flaminga, fuochi d’artificio e un dj set fino a tarda notte. La pista di pattinaggio, la ruota panoramica e il mercatino resteranno aperti fino all’1.30.

Tuffo di Capodanno.

L’anno inizia con coraggio. L’appuntamento è il 1° gennaio alle 10 sul lungolago Mirabello per la tradizionale nuotata nelle acque del lago.

Epifania e presepi.

Per l’Epifania, torna il doppio tradizionale “L Brujel d’epifania”, organizzato alle 18.30 sul lungolago Preite dal Centro Nautico Bardolino e alle 17.30 a Cisano, con l’associazione Sagra dei osei.

Fino al 12 gennaio, inoltre, sarà possibile visitare la mostra di “Presepi dal mondo” nella chiesa di San Severo, allestita dall’associazione Marinai Gruppo “Sante Alberti” (orari 10-12 e 14-17.30). Nei porti di Bardolino e Cisano, invece, si potranno ammirare i presepi sommersi.