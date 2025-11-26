Neopresidente Stefani, trionfo e dolore: “Addio nonna Paola”

Morta la nonna del neogovernatore del Veneto Stefani: “So che mi accompagnerai in questo viaggio”.
Lutto nel momento della vittoria: morta la nonna del neopresidente del Veneto Alberto Stefani proprio all’indomani della sua affermazione politica. È venuta a mancare nelle scorse ore, nonna Paola all’età di 84 anni. Viveva a Borgoricco, il comune padovano di cui Stefani è stato sindaco.
La notizia del decesso si intreccia con le parole pronunciate dal governatore subito dopo la vittoria elettorale, quando le dedicò il trionfo, preoccupato per le sue condizioni di salute.
Messaggio di addio.
In un breve estratto dal suo messaggio di addio sui social media, il neopresidente ha voluto ringraziare la nonna per i valori trasmessi: “Grazie per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità, della concretezza… So che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio“.
