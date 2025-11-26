Il veronese Lorenzo Salvetti si catapulta da X Factor ad Amici

Da finalista X Factor ad Amici: il veronese Lorenzo Salvetti concorrente al talent “rivale”.

Il ventenne cantante veronese Lorenzo Salvetti passa da finalista di X Factor 2024 a concorrente di Amici 25. Un passaggio fulmineo che solleva interrogativi sulle dinamiche dei talent show musicali: il giovane artista veronese ha compiuto un salto inaspettato, lasciando il palco della finale di X Factor 2024 (dove si era classificato al 4° posto) per approdare, a meno di un anno di distanza, negli studi di Amici 25 come nuovo concorrente.

L’artista, noto anche per il suo singolo “il silenzio tra noi fa più rumore di mille concerti” e un mini-tour estivo (con tappe a Verona, Genova e Santa Margherita Ligure), ha deciso di rimettersi in gioco completamente.

Questo percorso, che vede Salvetti attraversare il confine tra le due principali scuole musicali televisive italiane, evidenzia come il palcoscenico dei talent sia diventato un teatro sempre in evoluzione, dove il confine tra successo immediato e ricerca di una nuova opportunità, sfuma.

L’approdo ad Amici, il popolare programma di Maria De Filippi, offre a Salvetti una seconda occasione per consolidare la sua immagine e la sua carriera, ripartendo da zero per conquistare una nuova fetta di pubblico e critica.