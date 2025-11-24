Manildo: “Orgogliosi del risultato, un veneto su tre ci ha scelto”

Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra, dopo le congratulazioni a Stefani: “Un veneto su tre ci ha scelto”.

Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, ha riconosciuto la vittoria di Alberto Stefani alle elezioni regionali, ma ha sottolineato con orgoglio il traguardo raggiunto dalla propria coalizione.

“Volevamo portare la nostra idea di futuro, di rinnovamento e discontinuità e sono molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto. Partiamo da questa rappresentanza di un veneto su tre che ci responsabilizza molto”, ha dichiarato Manildo nella conferenza stampa seguita alla chiusura degli scrutini.

Prima di incontrare i giornalisti, il candidato sconfitto ha telefonato personalmente a Stefani per congratularsi della vittoria. Subito dopo ha ricevuto la chiamata della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che si è complimentata per la campagna elettorale e per la crescita registrata sia dalla coalizione di centrosinistra sia dal Partito Democratico in Veneto.

“Da domani il mio compito sarà quello di lavorare per una sempre maggiore coesione del centrosinistra in Veneto – ha concluso Manildo – per poter essere un’alternativa credibile, sempre più forte e sempre più impattante nel territorio”.