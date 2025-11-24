Le prime parole del neo presidente del Veneto Alberto Stefani.

Un assessorato al sociale e il rispetto dei patti con gli alleati della coalizione: dopo i ringraziamenti di rito, sono questi i primi due argomenti tirati in ballo dal neo presidente della giunta regionale del Veneto Alberto Stefani.

“Voglio istituire un assessorato al sociale – ha detto – credo che a questo punto sia indispensabile. Su questo voglio investire molto. E un piano casa e lavoro per i giovani”. I ringraziamenti li ha lasciati ai messaggi sui social: “Voglio essere chiaro: metterò al primo posto i bisogni delle persone e sarò presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. E, insieme alle forze della coalizione, che ringrazio, da domani sarò già al lavoro. Con occhi e cuore solo per il Veneto”.

Poi la questione rapporti con gli alleati: la Lega, che Stefani ha voluto più lontana da Salvini (e Vannacci) e più vicina a Zaia, in Veneto ha letteralmente doppiato Fratelli d’Italia, che fino all’ultimo aveva rivendicato il candidato presidente per il centrodestra. E adesso? C’è una giunta da fare: “Rispetteremo i patti”, ha assicurato Stefani.