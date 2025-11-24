Inaugurato il Natale sul Garda: un mese di eventi a Bardolino

Bardolino, la festa di San Silvestro e il Tuffo di Capodanno nel Garda: il programma.

Inaugurato il Natale a Bardolino sul Lago di Garda: l’evento che ha preso ufficialmente il via sabato scorso, 22 novembre e si protrarrà fino al 6 gennaio 2026, promette di trasformare il lungolago e il centro storico in un autentico villaggio natalizio. Protagonista la pista di pattinaggio “sospesa” tra cielo e lago, ma non manca il mercatino natalizio, con le sue casette caratteristiche. Questo sarà aperto nei weekend di novembre e dicembre e tutti i giorni dal 19 dicembre al 6 gennaio, dalle 10:30 alle 19:00.

Attrazioni.

La ruota panoramica.

La slitta 3D Cinema Visione e la giostra dei cavalli.

Il Presepe subacqueo, allestito nei porti di Bardolino e Cisano.

Gli appuntamenti Après-Ski nel Parco Carrara Bottagisio, con serate musicali animate da DJ set e sonorità anni Ottanta e Duemila.

in programma.

Fino al 6 gennaio, la Chiesa di San Severo ospiterà la rassegna “Presepi dal mondo”, mentre il Teatro Corallo farà da cornice a concerti e omaggi musicali. Confermata anche la sesta edizione del concorso “Natale di Luce” dedicato ai presepi artigianali.

Il 6 dicembre l’onore del patrono San Nicolò con la Santa Messa e l’accensione del grande albero in Piazza Matteotti.

La BabboLake il 14 dicembre, la corsa e camminata in costume da Babbo Natale.

La tradizionale Festa di San Silvestro il 31 dicembre, con musica dal vivo, spettacolo pirotecnico “low sound” e attrazioni aperte fino alle 2:00 del mattino.

Il Gran Concerto di Capodanno della Filarmonica Bardolino.

Il tradizionale Tuffo di Capodanno il 1° gennaio.

L’arrivo della Befana il 6 gennaio, che concluderà le festività.