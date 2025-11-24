“Novecento” di Baricco sbarca a San Martino in salsa jazz

San Martino Buon Albergo, in scena “Novecento” di Baricco con la musica dal vivo dell’Atlantic Jazz Band.

Baricco e il Jazz: il mito di “Novecento” approda al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo dopo il debutto sold out della rassegna “Evoluzioni”. L’appuntamento è per sabato 29 novembre: in scena l’iconico monologo con Gioele Peccenini e la Atlantic Jazz Band.

La nuova rassegna teatrale “Evoluzioni” al Teatro Peroni si prepara quindi, al suo secondo, attesissimo appuntamento. Dopo il successo e il “tutto esaurito” registrato con lo spettacolo inaugurale di Corinna Grandi e Sergio Sgrilli lo scorso 15 novembre, il comune di San Martino Buon Albergo e Ippogrifo Produzioni alzano il sipario su un capolavoro della letteratura teatrale contemporanea: “Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano” di Alessandro Baricco.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 novembre e vedrà protagonista l’attore e regista Gioele Peccenini della compagnia Teatro Fuori Rotta, affiancato dall’esecuzione dal vivo della Atlantic Jazz Band.

La storia.

Il celebre monologo racconta l’incredibile storia di Novecento, un bambino abbandonato su un transatlantico che non scenderà mai a terra. La nave, per lui, diventa l’unico universo possibile. Cresciuto in mare, il protagonista sviluppa un talento musicale prodigioso, diventando il pianista più celebre del mondo.