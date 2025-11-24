Elezioni regionali, i candidati veronesi più votati: 9 seggi in ballo

Elezioni regionali in Veneto, chi sono i candidati veronesi più votati.

Con lo spoglio ancora in corso, e le ultime schede da scrutinare, quali sono i candidati veronesi più votati alle elezioni regionali che hanno visto il leghista Alberto Stefani diventare nuovo presidente del Veneto? Verona nel nuovo consiglio regionale esprimerà nove consiglieri.

Tra i candidati veronesi in testa alle preferenze spiccano quelli della Lega: davanti a tutti l’attuale vicepresidente della Regione Elisa De Berti, seguita dal sindaco di Soave Matteo Pressi e dal consigliere uscente Stefano Valdegamberi. Dietro di loro il consigliere regionale uscente Filippo Rigo.

Fratelli d’Italia piazza almeno quattro nomi forti: l’ex assessora comunale Anna Leso, l’ex sindaco di Zevio Diego Ruzza, l’assessora di Villafranca Claudia Barbera e il vicepresidente della Provincia David Di Michele. In Forza Italia l’ex sindaco Flavio Tosi è davanti ad Alberto Bozza.

Nel Partito Democratico il più votato è il poliziotto-scrittore Gianpaolo Trevisi, tallonato dalla consigliera regionale uscente Anna Maria Bigon e dall’assessora comunale Elisa La Paglia. Appena più dietro Alessio Albertini. Per Alleanza Verdi e Sinistra il primato delle preferenze va a Michele Bertucco, seguito da Camilla Taddei.