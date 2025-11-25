Investito uomo 50enne nella notte: travolto da un veicolo ora è ricoverato in codice rosso a Verona.

Un uomo di circa 50 anni è stato investito questa notte, tra lunedì e martedì 25 novembre, a Verona in via San Giovanni Lupatoto. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30. Secondo le prime informazioni, il pedone è stato travolto da un veicolo mentre si trovava lungo la strada.

La dinamica esatta dell’impatto è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica.

L’uomo, in condizioni gravi, è stato soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale di Borgo Trento. Le autorità stanno ricostruendo l’accaduto per chiarire le responsabilità e le cause dell’investimento.

Notizia in aggiornamento.