A Bardolino la pista di pattinaggio è sull’acqua

Natale a Bardolino: la pista di pattinaggio sull’acqua è la nuova attrazione al Lago di Garda.

Inaugurata la kermesse sul Lago di Garda: protagonista la pista di pattinaggio “sospesa” tra cielo e lago per “Natale a Bardolino”. L’evento che ha preso ufficialmente il via sabato scorso, 22 novembre e si protrarrà fino al 6 gennaio 2026, promette di trasformare il lungolago e il centro storico in un autentico villaggio natalizio.

L’inaugurazione, al Parco Villa Carrara Bottagisio, ha acceso le luci del mercatino e ha svelato la grande protagonista di quest’anno: una suggestiva pista di pattinaggio sull’acqua. Promossa dal Comune e dalla Fondazione Bardolino Top, la pista è stata allestita in riva al lago e rappresenta la principale novità scenografica di questa edizione. La struttura, che regala l’emozione di pattinare sospesi tra acqua e cielo, è stata accolta con grande entusiasmo.