Disco orario al cimitero: scattano i controlli a San Martino

San Martino, sosta selvaggia al cimitero: guai per chi non rispetta il disco orario.

Il Comune di San Martino Buon Albergo ha annunciato l’intensificazione dei controlli nel parcheggio vicino al cimitero comunale, in via Fenil Novo. La misura, che vedrà in prima linea la polizia locale nei prossimi giorni, è stata adottata per far fronte alle numerose segnalazioni di utilizzo irregolare degli stalli a tempo.

Il parcheggio in questione dispone di diciotto posteggi regolati da disco orario, ma da mesi i cittadini lamentano che questi stalli vengono occupati ben oltre il limite consentito. Questo comportamento ha creato disagi, in particolare in occasione di cerimonie funebri, compromettendo la possibilità di un accesso rapido e ordinato all’area per chi si reca in visita o per necessità.

L’amministrazione comunale ritiene prioritario assicurare una fruizione corretta e rispettosa degli spazi pubblici in un luogo sensibile come il cimitero. Per questo, i controlli saranno rafforzati e gli abusi verranno sanzionati, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di trovare posto auto e accedere ai servizi senza difficoltà.

Il Comune non esclude inoltre la possibilità di estendere l’obbligo del disco orario anche ai quindici stalli del parcheggio che, al momento, sono a sosta libera. Il Comune ricorda infine che è sempre disponibile, ad accesso libero e non regolato da disco orario, il parcheggio di viale dell’Industria, dietro il cimitero.