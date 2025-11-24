Meno infezioni e 250mila euro risparmiati: Verona modello europeo contro l’antibiotico-resistenza.

Aoui di Verona: modello e punto di riferimento europeo nella lotta contro l’antibiotico-resistenza, una delle maggiori minacce per la salute globale. L’impegno, guidato dalla Uoc Malattie Infettive diretta dalla Evelina Tacconelli, trova nuove conferme in termini di risultati clinici, risparmio economico e riconoscimenti internazionali.

Solo in Europa, si stima che le infezioni resistenti siano direttamente responsabili di 133 mila decessi ogni anno. Per contrastare questo fenomeno, l’Aoui ha sviluppato e applicato con successo strumenti innovativi, ora pronti per la standardizzazione europea.

Meno complicanze in chirurgia pancreatica.

L’applicazione mirata e personalizzata degli antibiotici nella prevenzione delle infezioni in chirurgia pancreatica, un ambito particolarmente complesso, ha prodotto risultati significativi in un solo anno.

Riduzione delle infezioni. Si è registrata una significativa riduzione delle infezioni del sito chirurgico.

Risparmio economico. Un risparmio complessivo di circa 250 mila euro per il sistema sanitario.

Benefici per il paziente. La profilassi personalizzata sulla flora batterica del paziente ha ridotto le complicanze post-operatorie e la durata della degenza ospedaliera.

Questo modello, applicato con successo su 3.387 pazienti, è stato pubblicato su Jama Network Open, una delle più autorevoli riviste medico-scientifiche.

Il modello Save selezionato dall’Europa.

Il modello multidisciplinare e l’Applicativo digitale Save (Stewardship Antibiotici Verona) ideato e realizzato da Evelina Tacconelli ed Elena Carrara nell’ambito del progetto Europeo Reverse, hanno ottenuto un importante riconoscimento dalla Commissione Europea.

Innovation Radar. Save è stato selezionato dall’Innovation Radar della Commissione Europea tra le innovazioni ad alto potenziale di impatto.

Unico in Italia. Il modello è l’unica esperienza ospedaliera italiana nel campo della terapia antibiotica selezionata ed è già stata adottata con successo in ospedali di quattro paesi, risultando pronta per la standardizzazione europea.

L’App Save fornisce un supporto decisionale strutturato per la prescrizione corretta degli antibiotici, coinvolgendo infettivologi, microbiologi, farmacisti clinici e la direzione ospedaliera.

La nuova frontiera: indice di resistenza emergente.

Un’ulteriore innovazione del team Save è l’Indice di Resistenza Emergente, uno strumento matematico pubblicato su The Lancet Infectious Diseases, rivista di riferimento mondiale nel campo dell’infettivologia. Questo indice, costantemente aggiornato, permette di definire precocemente quali tra i nuovi antibiotici sono più a rischio di sviluppare resistenza, preservandoli così per i pazienti con le infezioni più gravi.