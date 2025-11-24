Verona in 4k: tutto pronto per lo show del calendario dell’Avvento in piazza dei Signori.

La magia del Natale torna a Verona: la facciata del palazzo Casa di Pietà in piazza dei Signori si trasformerà nel Calendario dell’Avvento interattivo 4K. Dal 1° al 24 dicembre, ogni sera alle ore 19, la città sarà illuminata da uno spettacolo di luci, musica e racconti, ispirato alla tradizione nordica con performance dal vivo.

L’iniziativa è frutto della collaborazione di realtà locali come Impero Trattoria Pizzeria, Lords of Verona, e Caffè Dante, con l’appoggio del Comune di Verona. Quest’anno, si aggiunge anche Aquardens Terme Verona.

Spettacolo multimediale.

Lo show serale è un evento di video mapping interattivo che unisce tradizione e innovazione. La facciata del palazzo, con le sue 24 finestre, si animerà in due momenti.

Origini e Simbolismi. Una prima parte, con voce narrante, racconta le origini e il simbolismo del Calendario dell’Avvento.

Gran Finale e Performance. La seconda parte culmina in un “Gran Finale” di effetti speciali, con una pioggia di luci cinetiche che simulano la neve e proiezioni di slitte e renne, accompagnate da una colonna sonora.

Le novità del 2025. L’edizione di quest’anno introduce i “Messaggi dei Maestri”. Alle 19:10, prima dell’esibizione dal vivo, verrà recitato un messaggio ispirazionale tratto dalle opere di grandi artisti, poeti e letterati, a cura di Studioventisette.

Il “Dono” spunta dalla finestra.

Dopo il messaggio d’intenzione, una finestra si aprirà virtualmente per rivelare il “dono” quotidiano: la performance di un artista. Il programma spazierà dalla musica classica al jazz natalizio, dall’a cappella moderna a brevi performance di teatro fisico e danza in verticale, in un format di circa 20 minuti. Il palcoscenico darà spazio al talento di giovani studenti del Conservatorio di Verona Evaristo Felice Dall’Abaco e dell’Accademia delle Arti Sceniche, alternati ad altri musicisti e cantautori veronesi.