Un cervo femmina incinta cade nel Biffis, le immagini dello straordinario salvataggio compiuto dai vigili del fuoco di Verona.

Poco dopo le 12 di oggi, domenica 23 novembre, alcuni passanti che passeggiavano lungo il canale Biffis, poco distante da Brentino Belluno, hanno notato un esemplare di cervo che annaspava in corrente nelle acque del canale. La segnalazione è giusta alla sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Verona che ha inviato 3 mezzi e 7 operatori dal Distaccamento di Bardolino.

L’animale veniva seguito dalla sponda dagli stessi passanti, che aggiornavano in tempo reale la sala operativa dei vigili del fuoco degli spostamenti; la squadra dei pompieri si è diretta a valle dell’ultimo avvistamento per intercettare l’animale all’altezza della località Tessari, distante circa 15 chilometri dal primo avvistamento.

I vigili del fuoco attraverso tecniche fluviali e con le adeguate attrezzature hanno raggiunto l’animale ed issato sulla sponda mettendolo in sicurezza. Il veterinario della Asl ne ha constatato le condizioni:

il cervo è risultato essere una femmina incinta con lievi ferite ma in discrete condizioni. È stato dunque consegnato ai volontari della Protezione civile di Caprino che hanno provveduto, dopo la stabilizzazione delle condizioni generali, al trasporto presso un Centro recupero fauna selvatica di Vicenza. Le operazioni si sono concluse con il rientro delle squadre alle 16. Sul posto personale della polizia provinciale e reperibile del canale Biffis.