Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 24 a domenica 30 novembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 24 novembre e per tutta la settimana, fino a domenica 30 novembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Montorio, via C. G. Fincato, via Piatti, via Carnia, via Forte Tomba, via Ca’ di Aprili. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario: