Contro il Parma l’Hellas si butta via: altra sciagurata sconfitta

Al Bentegodi contro il Parma gara delicatissima per l’Hellas Verona, che finisce con un’altra sciagurata sconfitta.

Al Bentegodi gara di mezzogiorno delicatissima per l’Hellas Verona, ancora alla caccia della prima vittoria in campionato e con una classifica che inguaia decisamente la squadra di mister Zanetti. Non vincere oggi significherebbe crisi seria.

Si parte sotto un discreto sole. Dopo 7 minuti piattone di Orban in rete, ma si alza la bandierina del collaboratore dell’arbitro: è fuorigioco, niente da fare. E al 17′ passa il Parma: testa di Sorensen, palla sulla traversa, e tap in vincente di Pellegrino. Da questo punto in avanti succede ben poco, la reazione dell’Hellas non si vede, e il primo tempo si conclude con gli ospiti in vantaggio.

Ripresa. Per il Verona il secondo tempo comincia con un rischio grosso: al 51′ un destro rasoterra di Cutrone viene messo in angolo da Montipò. E 3 minuti dopo altro rischio: ancora Cutrone lanciato da solo scarta anche Montipò ma si allunga troppo la palla. Solo Parma nei primi minuti del secondo tempo. Al 59′ squillo dei gialloblù di casa con un tiro da fuori di Giovane, bloccato senza problemi da Corvi.

Al 65′, di colpo, pareggio dell’Hellas: è Giovane a metterla in porta con un rimpallo anche abbastanza fortunoso. Ma è 1 a 1. Sembra la svolta, ma non è così. All’80’ il Verona si butta letteralmente via: sciagurato colpo di testa all’indietro di Giovane che spalanca la strada verso la porta a Pellegrino, pallonetto e gol. Una mazzata che, sostanzialmente, chiude la partita. Quella che l’Hellas doveva vincere a tutti i costi, e che invece ha perso. E adesso?

IL TABELLINO.

HELLAS VERONA-PARMA 1-2

Rete: 18′ Pellegrino, 65′ Giovane, 80′ Pellegrino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (dal 87′ Harroui), Nelsson (dal 64′ Nunez), Frese; Belghali, Akpa Akpro (dal 46′ Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (dal 54′ Mosquera), Bradaric; Giovane, Orban (dal 64′ Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Slotsager, Ebosse, Niasse, Fallou, Ajay

Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi (dal 77′ Valeri), Bernabè (dal 84′ Estevez), Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone (dal 77′ Benedyczak), Pellegrino

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde

Allenatore: Carlos Cuesta

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

Note. Ammoniti: 8′ Delprato, 39′ Pellegrino, 42′ Giovane, 48′ Britschgi, 55′ Al-Musrati, 75′ Gagliardini, 88′ Frese