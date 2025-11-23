Parcheggiare a Verona: ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta da lunedì 24 novembre.
Parcheggiare a Verona, continua la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.
Durante la settimana da lunedì 24 novembre sarà attenzionato il comparto San Zeno, in particolare piazza Corrubbio, via da Vico e Via Rosmini.
Amt3 informa che all’interno degli stalli bianchi tracciati nel comparto San Zeno la sosta massima consentita e’ di 30 minuti con l’obbligo di azionare il disco orario per indicare l’orario di arrivo.
Su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare per richiedere informazioni relative al funzionamento del dispositivo, alle tariffe della sosta o per segnalare eventuali malfunzionamenti. Il personale tecnico di Amt3 SpA risponderà in orario diurno. E’ possibile pagare la sosta negli stalli blu utilizzando anche le App telefoniche convenzionate; un sistema comodo e sicuro che permette di prolungare la durata della sosta, in caso di ritardo, senza la necessità di ritornare al veicolo.
L’Azienda di via Torbido ricorda che conseguentemente all’ordinanza che limita gli ingressi in ZTL, i cittadini possono sostare appena fuori dal centro storico a costo calmierato – a partire da 1 euro all’ora – presso le strutture Parcheggio Centro, Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale.