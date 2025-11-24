Corse gratis per abbonati Atv: voucher Dott in scadenza

Verona, resta poco tempo per avere 30 corse Dott gratuite per gli abbonati Atv.
Gli abbonati annuali Atv di Verona, hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per richiedere 30 corse gratuite in e-bike Dott. L’iniziativa prosegue poi fino a luglio 2026 con un voucher ridotto.
Scade tra poco più di un mese quindi, l’opportunità per gli abbonati annuali al trasporto pubblico di usufruire di un consistente incentivo per la micromobilità. Il Comune di Verona, in collaborazione con Dott, l’operatore leader europeo nel settore, sta offrendo 30 viaggi gratuiti da utilizzare a bordo delle biciclette elettriche in sharing Dott.
L’iniziativa, lanciata per promuovere la mobilità sostenibile e integrata, mira a risolvere il problema del cosiddetto “ultimo miglio”, combinando l’efficienza dei mezzi pubblici con la flessibilità della micromobilità.
Come ottenere il voucher da 30 corse.
Tutti i titolari maggiorenni di un abbonamento annuale Atv possono richiedere il voucher che dà accesso a 30 corse in e-bike, ciascuna della durata massima di 15 minuti. I viaggi sono da utilizzare direttamente tramite l’app Dott per spostarsi gratuitamente in città. I fondi attuali per il voucher da 30 corse sono disponibili solo fino al 31 dicembre 2025.
L’iniziativa di integrazione tra trasporto pubblico e sharing proseguirà comunque fino a luglio 2026, ma con un voucher di valore inferiore. Per richiedere il voucher, è necessario utilizzare il modulo online.