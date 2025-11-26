Incidente mortale lungo l’autostrada A4 nel bresciano, muore uomo di 58 anni.

Incidente mortale sulla A4 nella tarda serata di ieri, martedì 25, nel tratto compreso tra Brescia Est e Desenzano, all’altezza di Lonato. Un uomo di 58 anni, originario di Catanzaro ma nel Bresciano per motivi di lavoro, è morto dopo aver perso il controllo del furgoncino su cui viaggiava, finito poi contro le barriere.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e, secondo le prime verifiche, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.