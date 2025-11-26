Censimento Istat 2025: “Rispondere è un obbligo di legge”

Mancate risposte: sollecito Istat alle famiglie di Verona selezionate per censimento.

L’Ufficio Comunale di Verona, ha lanciato un appello urgente alle famiglie selezionate come campione per il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2025. L’avviso è rivolto a chi non ha ancora completato il questionario. L’adesione a questa rilevazione Istat è obbligatoria per tutti i nuclei campionati.

L’azione si inserisce nella fase di “recupero delle mancate risposte“. In questi giorni, i rilevatori comunali, tutti muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, stanno contattando le famiglie inadempienti. La somministrazione del questionario avviene in formato digitale, con l’ausilio di un tablet, in seguito a una comunicazione ufficiale tramite lettera.

L’importanza dei dati per la città.

L’amministrazione sottolinea l’importanza vitale del Censimento. I dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) non sono una semplice statistica, ma un “patrimonio informativo fondamentale per la collettività”.

Queste informazioni, fornite entro dicembre di ogni anno (riferite all’anno precedente), permettono di definire con precisione dati cruciali come popolazione per età, genere, cittadinanza e occupazione. Tali cifre hanno un impatto diretto sulla vita dei Comuni, influenzando i sistemi elettorali e il numero dei consiglieri. Le concessioni di licenze. I trasferimenti economici per i servizi di pubblica utilità (sanità, scuola, trasporti, ecc.).

Assistenza e contatti.

Durante il periodo di rilevazione, i cittadini che fanno parte del campione possono richiedere assistenza gratuita, chiarire dubbi o prenotare un’intervista (telefonica o faccia a faccia) con l’Ufficio Comunale di Censimento.

Per informazioni generali è attivo il numero verde Istat 1510. A livello locale, l’Ufficio Comunale risponde ai numeri 045 8077871, 045 8077219 o 045 8077621, e all’indirizzo email censimento@comune.verona.it.