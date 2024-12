Giubileo 2025, tutti gli appuntamenti della Diocesi di Verona

Le iniziative della Diocesi di Verona in occasione del Giubileo 2025.

Si aprirà ufficialmente il 24 dicembre 2024, il Giubileo 2025, e anche la Diocesi di Verona ha in programma una serie di eventi e appuntamenti. Alle 19 del 24 dicembre è previsto il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte del Santo Padre, che a seguire presiederà la celebrazione della Santa Messa nella notte di Natale all’interno della Basilica.

A Verona l’apertura diocesana sarà cinque giorni più tardi, nel pomeriggio di domenica 29 dicembre, e prevede il ritrovo in basilica di Sant’Anastasia per i riti iniziali, la processione verso la Cattedrale, l’apertura della porta da parte del Vescovo che ostenderà la croce dicendo: “Ave o croce unica speranza”, poi l’aspersione del popolo e la celebrazione eucaristica.

Da quel giorno fino al 28 dicembre 2025 saranno promossi i pellegrinaggi a Roma per diverse fasce d’età e rimarranno aperte le 16 chiese giubilari scelte nel territorio diocesano, dove sarà possibile accogliere i benefici spirituali del Giubileo, su tutti l’ottenimento dell’indulgenza, percorrendo anche il “Cammino di speranza”.

Le chiese giubilari veronesi sono:

la chiesa Cattedrale, in Verona

la Basilica di San Zeno Maggiore, in Verona

la Basilica di Lonato del Garda (BS)

la Basilica di Santa Maria della Pace (Madonna di Campagna), in Verona

la Basilica di Santa Teresa di Tombetta, in Verona

la Basilica – Santuario della Madonna della Corona, in Ferrara di Monte Baldo (VR)

il Santuario diocesano San Giovanni Calabria (S. Zeno in Monte), in Verona

il Santuario cittadino del Tempio Votivo, in Verona

il Santuario diocesano del Perpetuo Soccorso, in Bussolengo (VR)

il Santuario Madonna della Salute, in Porto Legnago (VR)

il Santuario Madonna di Lourdes, in Verona

il Santuario Madonna del Carmine, in S. Felice del Benaco (BS)

il Santuario Madonna del Frassino, in Peschiera del Garda (VR)

il Santuario di Santa Maria Assunta della Bassanella, in Soave (VR)

la Cappellania del Policlinico Borgo Roma, in Verona

la Cappellania dell’Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento, in Verona.

In esse, secondo il decreto del vescovo Domenico Pompili, per i fedeli sarà possibile ottenere i benefici spirituali connessi a questo evento, compresa l’indulgenza, secondo le consuete indicazioni della Chiesa e le specifiche disposizioni stabilite dalla Penitenzieria Apostolica per il Giubileo 2025: “Se, individualmente o in gruppo, visiteranno devotamente qualsiasi luogo giubilare stabilito e lì, per un congruo periodo di tempo, si intratterranno nell’adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo con il Padre Nostro, la Professione di Fede, in qualsiasi forma legittima, e invocazioni a Maria, Madre di Dio”.

Pellegrinaggio diocesano .

Momento importante sarà il pellegrinaggio giubilare diocesano che vedrà oltre 900 veronesi giungere a San Pietro con il vescovo Domenico. Partendo venerdì 24 gennaio in pullman da più punti del territorio diocesano, i pellegrini giungeranno in tarda mattinata al Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia), dove ci sarà l’occasione di conoscere la storia e la spiritualità della beata Madre Speranza di Gesù (1893-1983), fondatrice delle Congregazioni delle Ancelle dell’Amore Misericordioso e dei Figli dell’Amore Misericordioso. Sabato 25 il gruppo si ritroverà a Castel Sant’Angelo per iniziare il cammino verso San Pietro, dove vivrà il passaggio della Porta Santa e la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico e animata dai Cori dell’Avesca (Associazione Veronese delle “Scholae Cantorum”).

Altri pellegrinaggi da Verona a Roma .

L’8 e il 9 marzo 2025 saranno giornate dedicate al Giubileo del Volontariato. Un appuntamento per celebrare il lavoro e la dedizione di chi si impegna a favore degli altri, un vero e proprio omaggio alla solidarietà e all’altruismo. La Diocesi di Verona, tramite Caritas diocesana veronese, organizza il pellegrinaggio a Roma. La partecipazione è aperta ai volontari di tutte le associazioni, agli operatori di organizzazioni no-profit, agli assistenti sociali. Due le formule proposte: in 24 ore, con viaggio in pullman durante la notte, oppure in due giorni con pernottamento.

Dal 25 al 27 aprile si terrà il Giubileo degli adolescenti: i Centri diocesani di Pastorale giovanile promuovono il pellegrinaggio per le annate 2011, 2010 e 2009: un’occasione per vivere un’esperienza di fede e condivisione insieme a giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo caratterizzata, oltre che dal passaggio della Porta Santa, dalla preghiera della Via lucis, da momenti di festa e preghiera, per concludersi la domenica con la Messa presieduta da papa Francesco in piazza San Pietro.

Il 31 maggio e 1 giugno, fine settimana dedicato al Giubileo delle famiglie e dei bambini; il Centro di Pastorale Ragazzi, in collaborazione con il Servizio per la Pastorale della Famiglia e l’Ufficio Catechistico, propone il pellegrinaggio a San Pietro in 24 ore o, in alternativa, l’incontro diocesano a Verona dedicato a tutte le famiglie della diocesi assieme ai loro bambini (0-12 anni).

Il Giubileo dei giovani.

Il Giubileo dei giovani sarà nel primo fine settimana di agosto, con la festa e la Veglia sabato 2 a Tor Vergata, nello stesso luogo dove domenica 3 agosto papa Francesco presiederà la Messa conclusiva. A questo grande momento arriveranno centinaia di veronesi partendo da 5 diverse proposte e date: la partecipazione a tutta la settimana di Giubileo giovani, con il dialogo con la città e la Chiesa di Roma da lunedì 28; lo speciale 17-18enni (2008-2007) da domenica 27; il pellegrinaggio in cammino (dal 26 luglio); il pellegrinaggio in canoa (dal 27 luglio); lo speciale L’Aquila – Roma (dal 26 luglio).

Per i pellegrinaggi le iscrizioni sono già aperte; altri si aggiungeranno nelle prossime settimane. Rimane per tutti i fedeli la possibilità di recarsi autonomamente in pellegrinaggio a Roma, dovranno tuttavia prenotare il passaggio attraverso la Porta Santa sul sito ufficiale del Giubileo: https://www.iubilaeum2025.va/it.html .